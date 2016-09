Tourismus-Preis für „Uelser Quellen“

Mehr aus diesem Ressort

Zwei Umweltverbände wollen einen in Georgsdorf geplanten Windpark wenn nötig auch mit einer Klage vor Gericht verhindern. Die Verbände machen neben Naturschutzgründen unter anderem auch Verfahrensfehler geltend. mehr...

Anlässlich des Weltkindertages haben die Kindertagesstätten in Neuenhaus eine gemeinsame Aktion durchgeführt. mehr...

Der Reit- und Fahrverein Wietmarschen veranstaltet am Sonntag, 9. Oktober, bereits zum 10. Mal die alljährliche Schleppjagd in den Arenbergischen Forsten und den Wäldern in Herzford hinter der Beaglemeute Münsterland. mehr...