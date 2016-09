Tourist will „Handgranaten“ am Flughafenschalter aufgeben

dpa Hamburg. Ein amerikanischer Tourist hat mit seinen extravaganten Urlaubsandenken einen Polizeieinsatz am Hamburger Flughafen ausgelöst. Der Mann habe am Nachmittag seine Taucherausrüstung und einen Karton mit einigen Fundstücken seines Urlaubs aufgeben wollen, sagte ein Polizeisprecher. Das Schalterpersonal habe in dem Karton auch zwei Handgranaten gefunden. Umgehend wurde Terminal 1 geräumt. Experten des Kampfmittelräumdienstes untersuchten die Gegenstände, gaben aber bald Entwarnung. Die Handgranaten waren mit Sand gefüllt.