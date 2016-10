Trainieren wie die Talente bei den Königlichen

Nordhorn. Welches Fußballtalent träumt nicht davon, sich einmal den Trainern der Jugendakademie von Real Madrid präsentieren zu dürfen? Dass sich diese Chance demnächst für Jungen und Mädchen aus der Region bietet, dafür sorgt Michael Wester. Der A-Lizenz-Trainer, der im Sommer mit der U17-Mannschaft des JLZ Meppen erstmals eine Aufgabe im leistungsorientierten Jugendbereich übernommen hat, arbeitet als Trainer auch für die Fußballschule Real Madrid. Unter dem Logo der Königlichen will er künftig in Zusammenarbeit mit Vereinen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen fünftägige Camps für 7- bis 14-Jährige organisieren.

Wester stieß auf Empfehlung von Thomas Johrden, dem U14-Trainer des Hamburger SV, den er von gemeinsamen Trainer-Lehrgängen kennt, zum Stab der Real Madrid Foundation Clinics, wie die Fußballschule offiziell heißt. Die Idee dazu hatte Stefan Kohfahl, der die Real-Bosse überzeugte, mit seiner Firma „Ballstrategien“ Fußballschulen für den spanischen Rekordmeister in Deutschland und Europa anzubieten – mit dem deutschen Weltmeister und Real-Spielmacher Toni Kroos als Paten.

Wester überzeugte bei seiner Camp-Premiere in Sulingen nicht nur Kohfahl, sondern nach eigenen Angaben auch den Leiter der Nachwuchsakademie von Real. Nun sucht der Nordhorner in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Vereine als Partner. „Das kostet die Vereine kein Geld“, versichert Wester. Von den Klubs wird allerdings erwartet, dass sie eine dem Premiumprodukt Real Madrid angemessene Infrastruktur zur Verfügung stellen, also einen guten Platz, Kabinen und einen Raum zum Mittagessen.

Das fünftägige Camp zum Preis von 219 Euro pro Kind, der laut Wester sogar ein wenig unter den branchenüblichen Preisen liegt, ist so konzipiert, dass die Jungen und Mädchen täglich von 9.30 bis 15.30 Uhr betreut und verpflegt werden. Das Training wird nach den strengen Vorgaben der Jugendakademie von Real gestaltet; Essen und Getränke entsprechen einer sportgerechten Ernährung. 48 bis 96 Kinder können pro Camp betreut werden; dafür sind je nach Anzahl ein Campleiter und mehrere Trainer zuständig, „stets nach den Richtlinien von Real“, wie Wester betont, der mit seinen Kollegen zudem auch Wert auf soziale Aspekte legt. Im Preis ist auch eine Adidas-Trainingskluft im Real-Look enthalten.

Die Teilnahme an so einem Camp kann mit einem ganz besonderen Clou enden. „Die Besten werden zu einem Camp mit 200 bis 300 Kindern in Hamburg eingeladen“, berichtet Wester. In der Hansestadt wird die Sichtung fortgesetzt und die Besten dort dürfen für eine Woche mit ihren Eltern nach Madrid reisen und dort unter der Regie der Nachwuchstrainer von Real trainieren. „Die Chance, in der Akademie von Real trainieren zu dürfen, halte ich für eine gute Sache“, sagt Wester. Vereine, die für das kommende Jahr an einer Zusammenarbeit mit Wester und der Fußballschule Real Madrid interessiert sind, können ihn über die Handynummer 0151-15784182 erreichen, oder unter der Mail-Adresse mwester@gmx.de mit ihm Kontakt aufnehmen.