Transporter „Dragon“ zur Raumstation gestartet

dpa Cape Canaveral. Der private Raumfrachter „Dragon“ ist auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS. Die Kapsel startete auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer Falcon-9-Rakete. Die erste Raketenstufe kehrte acht Minuten nach dem Abheben planmäßig zur Erde zurück und landete auf einem Kahn vor der Küste Floridas. Der Transporter der Betreiberfirma SpaceX bringt rund 2700 Kilo Nachschub für die ISS-Bewohner und Ausrüstung für mehrere wissenschaftliche Experimente mit. Er soll am Montag an die Raumstation anlegen.