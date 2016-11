Transrapid geht an Fleischwarenfirma nach Nortrup

Lathen. Für mehr als 200.000 Euro hat die Firma Kemper aus Nortrup im Landkreis Osnabrück den Transrapid 09 von der VEBEG, dem Verwertungsunternehmen des Bundes, gekauft. Die Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber bedauert diese Entscheidung.

Die Firma Kemper sei Höchstbietender gewesen, heißt es in der Pressemitteilung der VEBEG. Die Heimat der Magnetschwebebahn verlagert sich damit in den Landkreis Osnabrück, wo der Sohn des Firmengründers – der Diplom-Ingenieur Hermann Kemper – im Jahr 1934 das Patent auf die Idee einer „Elektromagnetischen Schwebebahn“ angemeldet hatte. „Nun schließt sich der Kreis“, heißt es weiter in der Mitteilung. Der Transrapid soll demnach Teil eines Firmenmuseums werden, das auch der Öffentlichkeit zugänglich sein soll.

Weber zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung. Die Samtgemeinde (SG) hatte die Schwebebahn für den Aufbau eines eigenen Museums nutzen wollen. Zwar habe er Verständnis für die Emotionen der Familie, allerdings werde bei der Firma Kemper nur ein kleiner Teil der Bahn der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Unternehmen hat laut VEBEG alle drei Sektionen des Transrapids ersteigert. Der Preis liege Weber zufolge deutlich über dem Verschrottungswert. Die SG hatte zusammen mit dem Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen einen Betrag von 120.000 Euro geboten.

„Ich hätte mir gewünscht, dass der Bund mehr auf unsere Wünsche eingegangen wäre“, sagte Weber im Gespräch mit unserer Redaktion. An den Museumsplänen wolle die SG dennoch festhalten. Gezeigt werden sollen darin Vorgängerfahrzeuge. Abseits der Magnetschwebetechnik solle es dabei auch um Elektromobilität gehen.