Trauerschwäne „Tiger“ und „Woods“ vermisst

Mitarbeiter des Golfclubs „Euregio“ in Bad Bentheim vermissen seit Wochen ihre Trauerschwäne „Tiger“ und „Woods“. Sie schwimmen auf der Eileringsbecke in Richtung Vechte, vermutet Präsident Erich Theisen.

Bad Bentheim. „Tiger“ und „Woods“ sind spurlos verschwunden. Die beiden Trauerschwäne gehören dem Golfclub „Euregio“ Bad Bentheim und halten sich eigentlich immer am platzeigenen Gewässer auf. „Doch als das Wasser zufror, sind sie wahrscheinlich ihrem Instinkt gefolgt und wollten ein offenes Gewässer aufsuchen“, vermutet Golfclub-Präsident Erich Theisen im Gespräch mit den GN. Kürzlich entdeckte er Kot der beiden Tiere in der Nähe der Eileringsbecke. Er nimmt an, dass sie zur Vechte wollen. „Wir hatten aber auch schon den Verdacht, dass der Fuchs sie geholt oder jemand die Tiere gestohlen hat.“

Auf Facebook bittet der Club jetzt um Hilfe. Finder sollen die Schwäne einfangen und im Golfclub abgeben oder eine Nachricht hinterlassen, dass das Paar gesehen wurde. Das Männchen trägt einen gelb-grünen Ring am Bein, das Weibchen habe ein Loch im Gefieder, beschreibt Theisen die Schwäne. Die Flügel sind gestutzt, somit können sie nicht wegfliegen.

Theisen und die Mitarbeiter des Golfclubs hoffen sehr, dass die beiden wieder auftauchen, zumal das Paar endlich ein Herz und eine Seele ist. Denn vor mehr als einem Jahr ist das eigentliche Männchen bei einem Unfall gestorben. „Das neue Männchen hat vom Weibchen die erste Zeit erst einmal Prügel bezogen. Schwäne bleiben ihrem Partner ja ein Leben lang treu“, erzählt Erich Theisen. Irgendwann waren das neue Männchen und das Weibchen dann aber doch unzertrennlich.