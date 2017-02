Traumberuf auf Umwegen gefunden

Noch einmal in der Grafschaft beruflich durchstarten – und zwar in einem zwölf Tonnen schweren Lastwagen. Das ist der Wunsch dreier Männer, deren Lebensweg alles andere als geradlinig verlief.

Nordhorn. Krieg, Tod und Zerstörung hinter sich lassen, das wollte der IT-Experte Hamid Mohammad. Vor über zwei Jahren verließ er darum sein Heimatland Syrien. An seine berufliche Karriere anknüpfen konnte der 39-Jährige in Deutschland zwar nicht, doch seiner Motivation tat das keinen Abbruch. „Zuhause rumzusitzen ist mir ein Graus. Ich wollte unbedingt arbeiten“, sagt er.

Er half in einem Handyladen mit, absolvierte Praktika und reinigte bei der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn jedes Wochenende Lastwagen. „Durch seinen Fleiß sind wir auf ihn aufmerksam geworden und schnell stand fest, dass wir ihn gerne als Kraftfahrer gewinnen würden. Ihm fehlte jedoch die Qualifikation“, erinnert sich Eugen Siebert, Kraftfahrer-Ausbilder bei der BE und Kraftverkehr Emsland.

Eine Perspektive bot das Programm „Wegebau“ der Arbeitsagentur. Dieses richtet sich an gering qualifizierte und ältere Arbeitnehmer, um ihnen Umschulungen und Weiterbildungen in ihrem Betrieb zu ermöglichen.

„Hamid Mohammad passte genau auf unser Profil. Nach mehren Beratungsgesprächen nahmen wir ihn in das Programm auf“, berichtet Arbeitsvermittlerin Dunja Turhan. Zeitgleich mit Mohammad starteten im Oktober vergangenen Jahres bei der BE Tobias Parolin und Dimitrijs Jengovatovs ihre Umschulung zum Kraftfahrer.

„Ich wollte mich unbedingt weiterbilden“

„Ich bin vorher Taxi gefahren, wollte mich aber unbedingt weiterbilden“, sagt der 26-jährige Parolin. Besonders attraktiv war für ihn am Programm „Wegebau“, dass während der Umschulung das normale Gehalt statt einer Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Möglich ist das durch die Förderung der Agentur, die 50 Prozent der Lohnkosten trägt. „Gerade für ältere Arbeitnehmer sind Gehaltseinbußen oft ein Grund, sich nicht umschulen zu lassen. Bei ,Wegebau‘ fällt diese Hürde weg“, sagt Durhan. Seit Beginn des Jahres haben sich bereits 26 Arbeitnehmer in der Grafschaft für das Programm registriert.

Bis der 32-jährige Dimitrijs Jengovatovs in der Grafschaft heimisch wurde, zog es den Letten durch halb Europa. „Ich habe in London Informatik studiert. In Lettland und Deutschland habe ich danach in einer Sandwichfabrik und einer Hähnchenverladestation gearbeitet sowie Passagierzüge gewaschen. Aber ich wollte mehr erreichen, mich weiterqualifizieren“, erzählt er.

Nur positive Erfahrungen

Bei der BE kam das gut an. „Uns hat besonders gefallen, dass er sich nie entmutigen ließ und sehr interessiert daran ist, seine Deutschkenntnisse zu verbessern“, sagt Siebert. Er hat mit älteren Auszubildenden bislang nur positive Erfahrungen gemacht, verrät er: „Sie haben die Zeit in ihrem Leben hinter sich, in der es um Orientierung geht. Stattdessen fokussieren sie sich auf die Ausbildung und sind meist motivierter als viele junge Auszubildende“.

Zusätzlich zum Unterricht in den Berufsbildenden Schulen in Meppen und dem Fahrtraining der BE besuchen Jengovatovs und Mohammad Sprachkurse. Dadurch sollen sie später als Kraftfahrer ohne Abstriche eingesetzt werden können. Wie es nach der zweijährigen Ausbildung weitergeht, wissen alle drei bereits. Die Bentheimer Eisenbahn und Kraftverkehr Emsland wollen sie übernehmen.

Mehr Infos zu „Wegebau“ erteilt Frank Nyhoff von der Arbeitsagentur unter der Telefonnummer 05921 870113 oder per Mail unter frank.nyhoff@arbeitsagentur.de.