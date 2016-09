Traumjobsuche bei Ausbildungsplatzbörse in Lohne

Mehr aus diesem Ressort

Die „Grafschafter Harmonika-Freunde“ haben am Sonntag das 2. Internationale Harmonika- und Akkordeon-Treffen in Itterbeck organisiert. 115 Musikanten spielten für mehr als 1000 Besucher. mehr...

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wilsumer Straße in Kalle bei Hoogstede sind am Montag ein Mensch schwer und drei weitere leicht verletzt worden. Sie saßen in zwei Autos, die auf der Wilsumer Straße zusammenstießen. mehr...

Die Stimmung in Emlichheim konnte an diesem Wochenende nicht besser sein. Der Herbstmarkt war gut besucht. An den Flohmarktständen, am Imbissstand oder Getränkepavillon oder vor der Bühne standen die Menschen Schlange. mehr...