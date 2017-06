Treff 10: Bald Premiere mit der großen Leinwand

Im Bentheimer Jugendhaus Treff 10 werden bald Filme fast wie im Kino gezeigt. Möglich wird das dank eines neuen Beamers und einer neuen Leinwand. Auch die Kino-AG will die Neuanschaffung für ihr Programmkino nutzen.

Bad Bentheim. Jetzt kann es richtig losgehen: Das Unabhängige Jugendhaus hat im Treff10 an der Kirchstraße in Bad Bentheim eine moderne Anlage mit Beamer und Leinwand für ihre Filmvorführungen installiert. Möglich war das durch eine Spende in Höhe von 2500 Euro des Fördervereins Allianz für die Jugend. Die Karkossa OHG übernimmt die Patenschaft für das Kino-Projekt.

„Wir haben schon seit knapp zwei Jahren Programmkino in den Ferien angeboten. Das wurde sehr gut angenommen, wir hatten kaum noch Platz. Jetzt haben wir genug Fläche, um alles aufzubauen“, berichtete Sozialarbeiterin Danica Baldauf. Schon in den Sommerferien sollen die ersten Filme über die neue Leinwand flimmern. „Der Raum ist super, wir können ihn gut bestuhlen und auch die Küche ist in der Nähe, damit wir Getränke und Süßes anbieten können,“ führte sie weiter aus.

Programmkino für Erwachsene

Nicht nur Kinder und Jugendliche haben etwas von der Neuanschaffung: „Der Beamer samt Leinwand hat einen doppelten Nutzen. Auch die Kino-AG wird hier ab November ihr Programmkino für Erwachsene zeigen“, berichtete Dennis Kley.