Triathletin Julia Viellehner ist tot

dpa Cesena. Die bayerische Triathletin Julia Viellehner ist an den Folgen eines Fahrradunfalls in Italien gestorben. Die Ärzte hätten am frühen Abend ihren Tod erklärt, teilte das Bufalini-Krankenhaus in Cesena mit. Dort war am Montag auch der amerikanische Ex-Motorrad-Champion Nicky Hayden gestorben, der sich ebenfalls bei einem Fahrradunfall schwerste Verletzungen zugezogen hatte. Viellehner wurde 31 Jahre alt. Sie hatte am vergangenen Montag mit dem Rad trainiert und war dort von einem Lastwagen erfasst worden.