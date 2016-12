Trockner in Flammen: 10.000 Euro Schaden

Nordhorn. Am Samstagabend gegen 23.10 Uhr ist am Nordhorner Gildkamp in einem Mehrparteienhaus ein Wäschetrockner in Brand geraten. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte das Gerät im Hauswirtschaftsraum einer Wohnung im vierten Obergeschoss aus unbekannter Ursache Feuer gefangen.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/trockner-in-flammen-10000-euro-schaden-175200.html

Die Freiwilligen Feuerwehr Nordhorn konnte den Brand schnell löschen. Der Wohnungseigentümer wurde nach Polizeiangaben durch Rauchgase leicht verletzt. Durch Qualm und Ruß wurden mehrere Räume in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf etwa 10.000 Euro, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Als die Feuerwehr am Gildkamp eintraf, drang bereits Rauch aus der Wohnung. „Die Bewohner hatten sich augenscheinlich schon ins Freie gerettet. Trotzdem ging unmittelbar ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Personensuche vor, da zunächst unsicher war, ob wirklich alle Personen die Wohnung verlassen hatten“, berichtete ein Feuerwehrsprecher. „Die Suche verlief zum Glück negativ.“

Am späten Samstagabend hat es am Gildkamp in Nordhorn gebrannt. Ein Mann wurde leicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar.

