Trump: Entscheidung über Klimaschutzabkommen in nächsten Tagen

dpa Washington. US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung über einen möglichen Rückzug aus dem Pariser Klimaschutzabkommen erst in einigen Tagen bekanntgeben. „Ich werde meine Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgeben“, schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Zuvor hatten unbestätigte Medienberichte die Runde gemacht, die Entscheidung zum Austritt sei bereits gefallen.