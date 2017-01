Trump macht sich auf den Weg nach Washington

dpa New York. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat sein New Yorker Hauptquartier im Trump-Tower mit dem Ziel Washington verlassen. Er werde die Reise an Bord einer Maschine des US-Militärs antreten, teilte das Weiße Haus mit. Trump will in Washington auf dem Soldatenfriedhof Arlington einen Kranz niederlegen und anschließend an einem Konzert vor dem Lincoln-Denkmal in der Nähe des Weißen Hauses teilnehmen. Morgen soll der neue Präsident seinen Amtseid vor dem Kapitol ablegen und damit die Regierungsgeschäfte von seinem Vorgänger Barack Obama übernehmen.