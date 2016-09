Trump sorgt erneut mit Äußerungen zu Clinton für Empörung

dpa Miami. Im US-Wahlkampf hat der Kandidat Donald Trump erneut mehrdeutige Äußerungen gemacht, die als Aufruf zur Gewalt gegen Hillary Clinton gedeutet werden könnten. Bei einer Veranstaltung in Miami sagte er, er denke, ihre Leibwächter sollten alle Waffen niederlegen. Clinton wolle ja keine Waffen. Trump warf der Demokratin erneut vor, den zweiten Verfassungszusatz abschaffen zu wollen. Dieser garantiert das Recht auf Waffenbesitz. Dabei werde sie selbst in großem Stil von bewaffneten Leibwächtern beschützt, so Trump.