Trump tanzt mit Melania zu Sinatras „My Way“

dpa Washington. Zum Abschluss der Vereidigungsfeierlichkeiten haben Donald und Melania Trump am Abend ihre ersten Runden als „First Couple“ der USA auf dem Tanzboden absolviert. Der frischgebackene US-Präsident schwenkte seine First Lady bei einem Ball zu den Klängen des Sinatra-Songs „My Way“ - offenbar eine Bekräftigung seiner politischen Botschaft, Washington umzukrempeln. In seiner Antrittsrede hatte Trump einen radikalen politischen Kurswechsel angekündigt. Die „Vergessenen“ in den USA würden nicht länger vergessen werden, sagte er.