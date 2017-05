Trump trifft erstmals Papst Franziskus

dpa Rom. US-Präsident Donald Trump trifft am Morgen Papst Franziskus im Vatikan zu einer Audienz. Mit dem Besuch in Rom betritt Trump erstmals als Präsident europäischen Boden. Nach dem Gespräch dem Papst steht eine Besichtigung der Sixtinischen Kapelle und des Petersdoms an. Das Treffen Trumps mit Franziskus wird mit Spannung erwartet, da sich Trumps Politik stark von der des Vatikans unterscheidet. Trump trifft später auch den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und Ministerpräsident Paolo Gentiloni. Am Nachmittag reist Trump weiter nach Brüssel zum Nato-Gipfel.