Trump und Kanye West sprechen über das Leben

dpa New York. Donald Trump hat sich mit dem Rapper Kanye West getroffen. Beide erschienen heute überraschend im Trump-Tower in New York, wo der künftige Präsident gerade sein Kabinett zusammenstellt. Als Reporter Trump in der Lobby fragten, worüber sie sich unterhalten hätten, antwortete der 70-Jährige kurz: „Das Leben. Wir haben über das Leben diskutiert.“ Kanye West sei ein guter Mann. „Wir sind schon lange Freunde.“ Auf die Reporterfrage an West, ob er nach einem Treffen mit dem designierten US-Präsidenten nichts zu sagen habe, sagte West, er sei gerade nur da, um ein Foto zu machen.