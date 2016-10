dpa St. Louis. US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich beim zweiten TV-Duell mit Hillary Clinton in St. Louis reuig gezeigt. Er schäme sich, sagte Trump über die sexistischen Äußerungen, die in einem Video in der vergangenen Woche ans Licht gekommen waren. Er habe Respekt für Frauen. Seine Äußerungen bezeichnete er als „Umkleidekabinen-Gespräche“.