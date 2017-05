Trump zu Besuch bei Papst Franziskus eingetroffen

dpa Rom. US-Präsident Donald Trump ist zu seinem Besuch bei Papst Franziskus eingetroffen. Er kam am Morgen zusammen mit seiner Frau Melania, die einen schwarzen Schleier trug, am Vatikan an. Begrüßt wurden sie vom deutschen Präfekt des Päpstlichen Hauses, Georg Gänswein. Es ist das erste Treffen zwischen dem 70-jährigen Republikaner und dem Oberhaupt der Katholiken. Vor allem was Themen wie Migration und Umweltschutz angeht, unterscheidet sich die Haltungen der Beiden wesentlich. Überall in Rom sind die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch.