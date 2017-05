dpa Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hat zum Abschluss seiner Reise in Nahost einen ewigen Anspruch der Juden auf das Heilige Land bekräftigt. „Der Bund der Juden mit diesem Heiligen Land ist alt und ewig, er datiert tausende von Jahren zurück bis zur Regentschaft König Davids“, sagte Trump in Jerusalem in einer Rede im Israel-Museum. Seine Regierung werde immer an der Seite Israels stehen, sagte Trump. Die Ansprache schließt den zweiten und letzten Tag seines Besuchs in dem Land ab.