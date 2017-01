TSV Giesen ist zu stark für den FC 09

Schüttorf. Am Ende wurde es gestern Nachmittag in der Schüttorfer Vechtehalle noch einmal richtig spannend. Nach einem 0:2-Satzrückstand kämpfte sich das Zweitliga-Team des FC 09 gegen den TSV Giesen in die Partie zurück. Eine 24:21-Führung und insgesamt vier Satzbälle reichten aber nicht aus, um sich in den vierten Satz zu retten. Die Gäste aus dem Hannoveraner Raum machten drei Punkte in folgen und nahmen mit einem 25:18, 25:14 und 27:25 alle drei Zähler mit auf die Heimreise. „Gegen so einen starken Gegner wie Giesen bekommt man nicht viele Chance. Wenn man sie dann hat, muss man sie auch nutzen“, ärgerte sich 09-Trainer Stefan Jäger. Mit der Leistung im dritten Durchgang hätten sich die Gastgeber den Gewinn eines Satzes verdient, insgesamt ging der Ausgang der Partie allerdings in Ordnung. „Keine Frage, Giesen hat absolut verdient gewonnen“, stellte nach dem Matchball auch Jäger fest.

Denn in den ersten beiden Sätzen waren die Rollen klar verteilt. Während die Schüttorfer nur schleppend ins Spiel fanden, demonstrierten die Giesener, warum sie zu den Titelanwärtern in der Nord-Staffel der 2. Bundesliga gehören. Mit druckvollen Aufschlägen, variablem Angriffspiel und starker Block-Arbeit stellten sie die Akteure des FC 09 immer wieder vor unlösbare Probleme. Zwar blieben die Schüttorfer im ersten Durchgang bis zum 9:10-Rückstand auf Tuchfühlung, anschließend setzte sich das Spiel der Gäste aber immer mehr durch. Vor allem Hauke Wagner war auf der Diagonalposition nie wirklich auszuschalten. Jäger wählte den Angriffsriesen nach der Partie deshalb auch zum wertvollsten Spieler auf TSV-Seite. Bei den Gastgebern wurde Libero Swen Kahofer mit der silbernen Medaille ausgezeichnet.

Nach dem 18:25 und 14:25 stellte Jäger sein Team noch einmal um. Im Vergleich zu seiner Anfangsformation waren mit Thorsten Schoen, Patrick Berges und Thijs Nijeboer drei neue Akteure auf dem Parkett. Im dritten Durchgang war vor allem die Körpersprache eine andere. Nach einem 6:9-Rückstand zu Beginn des Satzes übernahmen die Schüttorfer mehr und mehr die Initiative und machten wichtige Punkte am Netz. Als Schoen sein Team mit einer Aufschlagserie mit 24:21 in Front brachte, schien ein Satzgewinnn bereits unter Dach und Fach. Die Gäste behielten aber die Nerven und unterstrichen in der Schlussphase noch einmal ihre Klasse. „Das zeigt, warum Giesen auf Platz zwei steht und wir nicht“, sagte Jäger.

