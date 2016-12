Tütensuppen-Laster auf A30 umgekippt

Auf der Autobahn 30 zwischen Salzbergen und Schüttorfer Kreuz ist am frühen Sonntagmorgen ein Lastwagen von der Straße abgekommen und die Böschung runtergerutscht. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt.

gn Emsbüren. Ein polnischer Sattelzug kam am Sonntagmorgen gegen 00.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf der A30 in Höhe Emsbüren nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab und durchbrach die Außenschutzplanke, teilte die Polizei mit. Der voll beladene Sattelzug schleuderte acht Meter die Böschung hinunter und kippte schließlich um. Das Dach des Kühlaufliegers löste sich und ein großer Teil der Ladung – mehr als 20.000 Kilogramm Tetrapacks mit Suppen – wurde an der Unfallstelle verschüttet.

Der 49-jährige Fahrer und der Beifahrer wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sattelzug wurde stark bis total beschädigt.

Zur Bergung von Fahrzeuggespann und Ladung ist die Autobahn in beide Richtungen voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt. Im Anschluss an die Bergung muss auch noch eine Auskofferung des Erdreichs erfolgen, da eine größere Menge Dieselkraftstoff aus dem beschädigten Dieseltank der Sattelzugmaschine auslief. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 150.000 Euro.

Video Laster stürzt Böschung hinunter Salzbergen: Auf der A30 ist in der Nacht zu Sonntag ein LKW verunglückt, Fahrer und Beifahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Anfangs hieß es, dass die Einsatzstelle zwischen Schüttorf und Bad Bentheim sei, deswegen wurde auch anfangs die Feuerwehr Schüttorf alarmiert, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Salzbergen, die am Unfallort im Einsatz war.