Tugce-Schläger nach Serbien abgeschoben

dpa Wiesbaden. Nach dem gewaltsamen Tod der Studentin Tugce Albayrak vor zweieinhalb Jahre in Offenbach ist der verurteilte Täter nach Serbien abgeschoben worden. Wie das Amt für Zuwanderung und Integration in Wiesbaden mitteilte, wurde Sanel M. am vom Flughafen Frankfurt aus „nach Serbien zurückgeführt“. Er saß bis dato eine Haftstrafe im Jugendgefängnis ab. Tugce war nach einem Schlag des heute 20-Jährigen im November 2014 auf einem Parkplatz in Offenbach auf den Kopf gefallen und so schwer verletzt worden, dass sie später starb.