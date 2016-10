Tuifly-Chef gibt Mitarbeitern Standort-Garantie

dpa Hannover. Die Geschäftsführung des Ferienfliegers Tuifly hat den Mitarbeitern eine Standort- und Tarifgarantie bei der geplanten Neuordnung des Fluggeschäfts gegeben. In einem der dpa vorliegenden Brief an die Mitarbeiter betonte Geschäftsführer Jochen Büntgen: „Gerüchte über eine Verlagerung des Sitzes der Gesellschaft sind falsch; Tuifly ist eine deutsche Gesellschaft, die auch in Zukunft weiter am Standort Hannover operieren wird.“ Bestehende Tarifverträge bleiben unberührt, hieß es weiter. Arbeitnehmervertreter fürchten Job-Verluste.