dpa Bad Säckingen. In einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Säckingen in Baden-Württemberg ist es am Wochenende zu tumultartigen Szenen gekommen. Wie die Polizei erst am Abend mitteilte, gab es mehrere Verletzte. Vier Personen seien vorläufig festgenommen worden. Nach einer ersten „Massenschlägerei“ am späten Samstagabend habe es am Sonntagnachmittag neue Auseinandersetzungen mit Verletzten gegeben, hieß es in einer Mitteilung.