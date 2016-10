TuS Gildehaus verliert in Leschede mit 1:2

Leschede. Ärgerliche Niederlage für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Gildehaus am Freitagabend in Leschede: Der Aufsteiger hatte die besseren Torchancen, verlor aber mit 1:2 (1:1), weil er zwei Gegentore nach Standards zuließ. Schon nach drei Minuten hatte Daniel Zwafing nach einer Flanke von Niklas Brandt die Führung auf dem Fuß. Die Lescheder schossen in der 27. Minute per Freistoß erstmals aufs TuS-Tor, doch Jan Behrens hielt den Ball. Drei Minuten später gab’s fast an gleicher Stelle einen weiteren Freistoß, und diesmal traf Waldemar Bressel genau ins untere Eck. Gildehaus erhöhte den Druck– mit Erfolg: Zwafing schoss nach Vorarbeit von Brandt und Oliver Lammers das 1:1. Bis zur Pause kam der TuS noch drei weitere Male gefährlich vor das gegnerische Tor, doch Zwafing (38.), Lammers (40.) und Tom Egbers per Kopf (42.) scheiterten jeweils an Leschedes Torwart Florian Tegeder. Der rettete dem FCL mit klasse Paraden gegen Tim Heddendorp (70.) und Zwafing (79.) den Heimsieg. Zuvor hatte Leschedes Carsten Bressel nach einem Freistoß das 2:1 erzielt. Leschede zog sich fortan zurück, doch Gildehaus zeigte spielerisch zu wenig.

