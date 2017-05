TuS lässt es nach Klassenerhalt richtig krachen

TuS Gildehaus —Olympia Laxten1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Anas Alhelou (36.).

Der TuS Gildehaus hat den ersten Matchball zum Klassenerhalt genutzt und kann nach dem 1:0-Sieg am Sonntag gegen Olympia Laxten ganz beruhigt am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga zum SV Surwold (Mi., 19.30 Uhr) reisen. Für den entscheidenden Treffer sorgte Anas Alhelou (36.).

„Der eine oder andere Liter geht da jetzt noch durch“, kündigte Betreuer Dieter Wieking an, als am Sonntag das letzte Heimspiel abgepfiffen war und die Spartenversammlung der TuS-Kicker noch nicht begonnen hatte. Von vielen als erster Absteiger gehandelt, hat die Mannschaft von Trainer Wolfgang Schmidt die vermeintlichen Experten widerlegt. Die Erleichterung war groß. „Jetzt können wir eine ordentliche Party feiern“, freute sich Wieking. Für die lange Reise am Mittwoch nach Surwold ist ein Bus gechartert und auf dem Rückweg wird es wohl hoch her gehen. „Und am Sonnabend ist Saisonabschluss“, kündigte er Teil drei der Feierlichkeiten an.

Die Partie gegen Laxten verlief weitgehend ohne Höhepunkte, zerrte aber enorm an den Nerven der Gastgeber, da der Schiedsrichter acht Minuten nachspielen ließ. Die ersten Chancen ließen Tim Heddendorp (12.), der das Außennetz traf, und Chris Wieking (13.), dessen Schuss der Laxtener Torhüter klärte, noch aus, ehe Alhelou (36.) das Tor des Tages gelang. Hatten die Emsländer im ersten Abschnitt überhaupt keine nennenswerte Torchance, machten sie nach dem Wechsel Druck, ohne jedoch gefährlich zu werden. Chris Wieking hätte alles klar machen können, hatte den Torhüter bereits umspielt, doch sein Schuss wurde von einem Verteidiger zur Ecke gegrätscht (84.). So musste der TuS bis zum Schluss bangen.

FC Schüttorf 09 –SV Eintracht TV 2:5 (2:1)

Tore: 1:0 Bayraktar (5., Foulelfmeter), 1:1 Hilberink (22.), 2:1 Nacar (29.), 2:2 Kamp (50.), 2:3 S. Dönmez (57.), 2:4 Hilberink (68.), 2:5 Alves de Souza (70., Foulelfmeter).

In einem rassigen Derby der Fußball-Bezirksliga unterlag der FC Schüttorf 09 dem SV Eintracht TV mit 2:5. Die Nordhorner nahmen verdientermaßen die drei Punkte mit, auch wenn es in der ersten Halbzeit noch nicht nach einem solch eindeutigen Erfolg ausgesehen hatte. In der Anfangsphase bekamen beide Mannschaften einen Foulelfmeter zugesprochen. Während Eray Bayraktar den FC 09 mit 1:0 in Front brachte, scheiterte der künftige Schüttorfer Kevin Kamp an 09-Schlussmann Patrick Thole. Nach einem Fehler im Spielaufbau des FC 09 sorgte wenig später Steffen Hilberink per Fernschuss aber für den Ausgleich. Der hatte allerdings nur kurze Zeit Bestand: Bertino Nacar brachte die Gastgeber mit einer starken Einzelleistung wieder in Front (29.).

Nach dem Seitenwechsel änderten sich die Kräfteverhältnisse. Mit einer couragierten Leistung kaufte das Team von Trainer Zoran Milosevic dem FC 09 den Schneid ab. So drehten die Gäste mit vier Toren innerhalb von 20 Minuten die Partie. Zunächst traf Kamp zum Ausgleich. Dann sorgte der ehemalige 09-Akteur Sergen Dönmez für das 3:2. Hilberink krönte seinen Auftritt mit seinem zweiten Tor zum 4:2. Ein Foulelfmeter-Tor von Olavo Alves de Souza sorgte für die Entscheidung.

SC Spelle-Venhaus II –Union Lohne1:5 (0:1)

Tore: 0:1 Horn (31.), 0:2 Stover (52.), 0:3 Singh (68.), 1:3 Berger (75.), 1:4, 1:5 Singh (85., 89.).

Union Lohne hat das letzte Auswärtsspiel der Saison mit 5:1 (1:0) beim SC Spelle-Venhaus II überzeugend gewonnen und damit sogar die Chance, mit einem Heimsieg am letzten Spieltag am Mittwoch gegen den FC Schüttorf 09 (19.30 Uhr) noch am Grafschafter Rivalen vorbei auf Tabellenplatz drei der Fußball-Bezirksliga zu ziehen.

Ralf Cordes war von seinem Team in Spelle absolut angetan. „Das hat die Mannschaft sehr toll gemacht“, lobte der Trainer, „da bin ich sehr stolz drauf.“ Die Lohner mussten wegen vieler Ausfälle bei der Aufstellung improvisieren und hatten sich mit zwei A-Jugendspielern verstärkt. „Trotzdem waren wir von der ersten Minute an voll da und haben wenig zugelassen“, berichtete Cordes. Die Gäste führten zur Pause 1:0 durch ein Freistoßtor von Stefan Horn.

Nach dem Wechsel erhöhten Christian Stover (59.) und Kamaljit Singh (68.) auf 3:0. Den Speller Treffer durch Niklas Berger (49.) beantwortete Singh beeindruckend: Der Torjäger schraubte das Ergebnis auf 5:1 (85., 89.) und seine Bilanz auf 28 Treffer – ein Tor weniger als Dennis Brode (VfL Weiße Elf), der die Torjägerliste anführt.

SV Wietmarschen –VfL Weiße Elf2:7 (1:4)

Tore: 0:1 Brode (11.), 0:2 Eilers (17.), 1:2 Kathorst (22.), 1:3 Brode (24.), 1:4 Löffler (31.), 1:5 Pinheiro (61.), 2:5 Kathorst (66.), 2:6 Böhm (68.), 2:7 Brode (81.).

Viele Torraumszenen bekamen die Zuschauer beim Derby der Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Wietmarschen und dem VfL Weiße Elf Nordhorn zu sehen. Die Gastgeber, die auch zu einigen Möglichkeiten kamen und aufgrund von vielen Verletzten mit dem letzten Aufgebot und zwei Nachwuchsspielern aus der A-Jugend antraten, waren gegen einen übermächtigen Gegner ohne Chance. Die Nordhorner ließen den Ball gut laufen und erspielten sich eine Vielzahl guter Möglichkeiten. SVW-Keeper Thomas Stegemann verhinderte mit einer starken Leistung eine höhere Niederlage. Eine Viertelstunde vor dem Spielende parierte der Torhüter einen Strafstoß von Nordhorns spielendem Coach Dennis Brode, der dennoch drei Treffer erzielte. Zudem war er zwei Minuten später bei einem herrlichen Fallrückzieher des routinierten Angreifers zur Stelle und verhinderte ein Gegentor. Die Wietmarscher hatten zwar mit Personalproblemen zu kämpfen, SVW-Teambetreuer Werner Borggreve stellte nach der klaren Derby-Niederlage gegen die Nordhorner aber fest: „Auch in Bestbesetzung hätten wir keine Chance gehabt.“

