TuS-Talente halten auf nationaler Ebene mit

Bei der deutschen Meisterschaft der Badminton-Jugend schaffte es Stina Vrielmann aus Neuenhaus im Einzel und Doppel der U15-Klasse in die „Top Ten“. Teamkollegin Julia Möhlenkamp trat ebenfalls im Doppel an.

gn Bad Vilbel. Bei der deutschen Meisterschaft der Badminton-Jugend im hessischen Bad Vilbel haben die Neuenhauserinnen Stina Vrielmann und Julia Möhlenkamp gezeigt, dass sie auf höchstem Spielniveau in Deutschland mithalten können. Vrielmann belegte im Doppel der Altersklasse U 15 den fünften Platz und wurde im Einzel starke Neunte, ihre Teamkollegin Möhlenkamp verpasste im U 15-Doppel das Viertelfinale nur knapp und wurde Neunte.

In der Einzel-Konkurrenz mit 26 Teilnehmerinnen setzte sich Vrielmann zum Auftakt in einem intensiven Duell gegen die Jugend-Nationalspielerin Elina Sonnenschein (RW Wesel) in drei Sätzen durch. Anschließend traf sie auf die bei der Meisterschaft an Position vier gesetzte Mareike Bittner vom TV Hofheim. Auch mit der Hessin lieferte sich das Neuenhauser Talent lange und intensive Ballwechsel, bei denen Bittner in der Summe aber die besseren Abschlüsse für sich verbuchen konnte. Nach zwei Sätzen (8:21, 16:21) musste Stina ihrer Gegnerin den Einzug ins Viertelfinale überlassen.

Noch erfolgreicher lief es für Vrielmann im Doppel-Wettbewerb. Mit Partnerin Patricia Reu vom TuS Schwinde schaffte sie im Kampf um den Viertelfinaleinzug die große Überraschung und besiegte das in Bad Vilbel an Nummer zwei gesetzte Duo Caroline Huang/Katharina Rohbeck in drei Sätzen. Die beiden Niedersächsinnen entschieden den ersten Satz mit 21:16 für sich. Im zweiten Abschnitt schien es, dass die Favoriten die Partie drehen könnten – doch im dritten Satz siegten Stina und Patricia mit 22:20 und zogen als ungesetztes Team ins Viertelfinale ein. In der Runde der letzten Acht konnte das Duo aus Niedersachsen den Gegnerinnen Mareike Bittner und Julia Bothe (TV Hofheim) an vielen Stellen Paroli bieten, sie verloren aber mit 0:2 (14:21, 10:21) und verpassten das Halbfinale.

Auch Julia Möhlenkamp hatte gemeinsam mit Amelie Schröder (Germania Hohnhorst) zum Auftakt eine schwere Aufgabe zu knacken: Das Duo traf auf die Nummer drei der Setzliste, Thuc Phuong Nguyen und Tabea Tirschmann. Nach mutigem Start führten Julia und Amelie, allerdings mussten sie den ersten Satz doch mit 18:21 abgeben. Danach spielte das gegnerische Duo seine Qualitäten aus und verhinderte, dass nach Stina Vrielmann mit Julia Möhlenkamp eine weitere Neuenhauserin ins Viertelfinale einzog.

Bereits am ersten Wettkampftag war Stina Vrielmann zusammen mit Alexander Schlegel aus Leer im Mixed angetreten, das Duo scheiterte allerdings unglücklich in der ersten Runde. Dabei vergab es im zweiten Satz mehrere Matchbälle und verlor mit 1:2 (21:19, 27: 29, 18:21). Vrielmann und Möhlenkamp hatten sich bei der norddeutschen Meisterschaft für die nationalen Titelkämpfe in der Sporthalle der Europäischen Schule Rhein/Main qualifiziert.