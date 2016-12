TV-Kochdoku „Perfektes Dinner“ aus Osnabrück

Osnabrück. „Vielleicht müssen wir uns dann am letzten Ausstrahlungstag alle betrinken und auswandern“, ulkt Reinhard Schröder aus GMHütte (56, Verkaufsberater). Er sitzt wenige Tage vor Ausstrahlungsbeginn der Osnabrücker Folgen von „Das perfekte Dinner“ mit den vier anderen Kandidaten der Koch-Doku bei Keksen und Kerzenlicht zusammen – mit Saskia Wiggerink (36, Hausfrau), Ricarda Berlage (29, Projektleiterin einer Werbeagentur), Monika Kaiser (49, Kinderpflegerin) aus Osnabrück und Hardy Westerhoff (43, Heilerziehungspfleger) aus Neuenkirchen-Vörden.

Es herrscht die gleiche ausgelassene, weihnachtliche Stimmung in der rosanen „Alice im Wunderland“- Küche von Saskia, wie schon an den fünf Drehtagen im Oktober mit den Kamerateams von Vox. Solange bis ein Thema zur Sprache kommt: Was ist wohl nach dem Schnitt von den über 70 Stunden Drehmaterial übrig geblieben? Wie werden die Kandidaten dargestellt? Kommen sie gut oder schlecht herüber? Einige Hobbyköche werden nachdenklich, während Reinhard Schröder weiter scherzt:„Ich habe für beide Fälle vorgesorgt. Zur Not lasse ich mich mit dem Auto durchs Dorf fahren und winke der Masse zu. Für den anderen Fall habe ich mir eine Perücke und eine dunkle Sonnenbrille gekauft und werde mich dann einfach absetzen“, philosophiert er. Seine Familie und er hätten den Kamerateams genug Material geboten, dass etwas Übles herauskommen kann. Davon ist er überzeugt. „Ich lasse mich einfach überraschen“, schließt er.

Ricarda Berlage klingt besorgter: „Ich hoffe, ich gehe den Leuten nicht auf den Sack, und dass sie nicht finden, dass ich eine ganz große Bratnase bin“, sagt sie. Auch die schwangere Saskia Wiggerink, Mutter von vier Kindern ist, ist gespannt, wie sie herüberkommen wird. „Ich hoffe, dass es ein positives Bild ist“, sagt die 36-Jährige. Auch bei Monika Kaiser beginnt es im Bauch zu grummeln, wie sie betont: „Aber meine Tochter hat gesagt: ,die Leute, die dich kennen, wissen, wie du bist und die, die du nicht kennst – die sind doch sowieso egal‘“, resümiert sie. Dennoch sei sie erstaunt, wie missgünstig teilweise Leute in den sozialen Netzwerken reagiert hätten, als die Neue Osnabrücker Zeitung das erste Mal über den Dreh berichtet hatte. Hardy Westerhoff hingegen hofft, dass er lustig und authentisch herüberkommt. „Aber wir müssen uns auch nicht so viele Sorgen machen“, ruft er in die Runde. „Wir wurden aus 3.500 Osnabrücker Bewerbern ausgewählt und sind der beste Hobbykoch-Trupp, den es hätte geben können.“ Die Kandidaten stimmen zu und stoßen an.

Köche werden Freunde

Die Osnabrücker Kandidaten sind sich einig: Ihre Zeit bei „Das perfekte Dinner“ war eine tolle, ohne die sie nicht zusammengefunden hätten. „Ich bin nicht jemand, der sehr schnell Menschen kennenlernt, und der sich sofort mit ihnen anfreundet – aber in diesem Fall ist das geschehen“, erzählt Reinhard Schröder. „Sie haben uns einfach gut gecastet“, sagt Ricarda Berlage. Die Kandidaten seien sich menschlich sehr ähnlich, familiär, empathisch und stets zu Scherzen aufgelegt.

Zwar seien die langen Drehtage ein Kraftakt gewesen, aber sie haben sich immer gegenseitig aufgeputscht. „Das Adrenalin half uns dadurch. Am letzten Tag haben wir noch bis 5 Uhr morgens die Punktevergabe gedreht“, erzählt Saskia Wiggerink. Danach seien alle erst einmal ausgepowert gewesen.

Seit dem Dreh im Oktober hätte sich der Hobby-Kochtrupp regelmäßig wiedergesehen. „Wir treffen uns ab und zu – beispielsweise für ein Fotoshooting, zum Pizzaessen, oder laden uns zu Geburtstagen ein. Und bei Reinhard gab es zuletzt sein Weihnachtsgericht: Frikadellen und Nudelsalat“, sagt Saskia Wiggerink.

Sendung zusammen verfolgen

Die Folgen wollen die Kandidaten möglichst jeden Abend zusammen gucken – auch, um sofort Missverständnisse ausräumen zu können. Das wird aber nicht immer möglich sein: „Mit meinen vier Kindern ist das schwer unter einen Hut zu bringen, aber ich versuche ab und zu dabei zu sein“, sagt Saskia Wiggerink. Monika Kaiser hat sich selbst auferlegt, bis zum 23. Dezember zu warten und alles aufzunehmen. „Weil ich die Folgen mit meiner Tochter, die mich ja auch angemeldet hat, zusammen gucken möchte. Sie ist dann erst aus London wieder da“, erzählt sie.

Von Montag bis Freitag, 19. Dezember bis 23. Dezember, werden täglich um 19 Uhr die Weihnachtsfolgen von „Das perfekte Dinner“ aus Osnabrück auf Vox ausgestrahlt.

„Das perfekte Dinner“ kurz und knapp erklärt

In der Sendung „Das perfekte Dinner“ servieren fünf Kandidaten bei sich zu Hause ein Drei-Gänge-Menü und einen Aperitif. Die Gäste bewerten den gesamten Abend, von der Stimmung über die Dekoration und Kochkunst bis hin zur Menüauswahl, und ermitteln, wer von ihnen der beste Gastgeber ist. Nach der Vorspeise dürfen sich die Mitstreiter auch in den vier Wänden umschauen. Für die Leistung des Gastgebers vergeben sie nach dem Dessert bis zu zehn Punkte. Erst am Ende der Woche, wenn alle Kandidaten gekocht haben, erfahren sie, wer von ihnen der Beste war. Der Sieger bekommt ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro.

Zahlen, Daten, Fakten

Die Koch-Dokumentation „Das perfekte Dinner“ gehört seit März 2006 fest ins Vox-Programm und erreicht täglich durchschnittlich 1,5 Millionen Zuschauer. Die Sendung wird von Montag bis Freitag um 19 Uhr bei Vox ausgestrahlt.

Die Idee entstammt ursprünglich der britischen Fernsehserie „Come Dine with Me“ und wurde mittlerweile von Sendern in 20 verschiedenen Ländern übernommen. 2007 wurde das Format mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Rubrik „Beste Kochshow“ ausgezeichnet. Seit Herbst 2006 gibt es zudem den „Ableger“ „Das perfekte Promi-Dinner“ zur Primetime. Erstmals traten im Oktober 2016 unter dem Titel „Das perfekte Profi-Dinner – Spitzenköche unter sich“ auch Profiköche gegeneinander an.