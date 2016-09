TVN muss zwei Leistungsträgerinnen ersetzen

Die Nordhorner Regionalliga-Volleyballerinnen erwarten zum Saisonstart am Sonntag den VfL Lintorf. Das erste Spiel des TV Nordhorn wird um 14 Uhr in der Kreissporthalle I angepfiffen.

Nordhorn. In der Volleyball-Regionalliga der Frauen ist der Start in dieser Saison zweigeteilt: Mit dem TV Nordhorn und Union Lohne starten die ersten beiden Grafschafter Mannschaften bereits an diesem Wochenende, der SV Wietmarschen und SCU Emlichheim II greifen erst in zwei Wochen ins Geschehen ein. Für TVN-Trainer Gerjan Heerkes ist dies nicht das einzige Kuriosum in Sachen Regionalliga-Spielplan. Auch die Tatsache, dass nach den ersten beiden Spieltagen direkt eine fünfwöchige Pause auf dem Programm steht, sorgt bei ihm für Kopfschütteln.

Damit will sich Heerkes aber nicht aufhalten. Sein Fokus ist auf das eigene Team gerichtet. Denn das Gesicht der Mannschaft hat sich im Vergleich zur Premierensaison in der Regionalliga auf mehreren Positionen geändert. Mit Christin Müller und Jasmin Sackbrook sind zwei Leistungsträgerinnen nicht mehr dabei. „Das waren zwei Stützen, die wir erst einmal ersetzen müssen“, betont Heerkes. Die meiste Erfahrung der fünf „Neuen“ bringt Ines Rosowski-Schröer mit, die für Emlichheim schon in der 2. Liga auflief. Sie wird sich die Libera-Rolle mit Jule Eckhardt teilen.

Im Zuspiel bilden die Niederländerinnen Nienke Kelder und Nadja Hoff ein neues Gespann. „Die beiden haben einen anderen Spielstil. Aber so können wir schnell und variabel angreifen“, betont Heerkes, der weiterhin mit Klaus Albers das Trainerteam bildet. Mit Diagonalangreiferin Sharon Lindeman ist eine weitere Niederländerin neu im Team. Außerdem ist mit Jannah Höfer ein Talent aus dem eigenen Verein in die erste Mannschaft aufgerückt. Die Osnabrückerin Kathi Kassen wird erst im September zum Team stoßen.

Die Stützen der neuen Formation bilden mit Nicole Sackbrook, Marielle Herwich und Nadine Brockmann drei Spielerinnen, die auch in der vergangenen Saison zum Stamm gehörten. „Jetzt müssen wir intensiv weiterarbeiten, um alle Spielerinnen auf Regionalliga-Niveau zu bringen“, sagt Heerkes. Mit dem VfL Lintorf wartet am Sonntag (14 Uhr, Kreissporthalle) direkt ein schwerer Brocken auf die Mannschaft.