U18 holt sich in der Grafschaft letzten Schliff

Die heiße Phase der Vorbereitung auf die U18-EM läutet die deutsche Nationalmannschaft an diesem Wochenende in der Grafschaft ein. Höhepunkt ist am Sonntag (16 Uhr) das offizielle Länderspiel in Emlichheim gegen Polen.

Nordhorn/Emlichheim. Die heiße Phase der Vorbereitung auf die U 18-Europameisterschaft läutet die deutsche Nationalmannschaft an diesem Wochenende in der Grafschaft ein. Am Freitagabend bezog das Team von Bundestrainer Jens Tietböhl im „MoveInn“ in Nordhorn Quartier. Mit an Bord waren auch Spielführerin Pia Timmer vom SCU Emlichheim und Emma Cyris (VC Bitterfeld-Wolfen) deren Verletzungen Tietböhl zuletzt einiges an Kopfzerbrechen bereitet hatten.

„Bei Pia sieht es aber gut aus“, sagte Tietböhl, als sich der Nationalmannschaftstross am Freitagnachmittag vom Bundesleistungszentrum in Kienbaum auf dem Weg Richtung Nordhorn befand. Höhepunkt der Vorbereitung ist am Sonntag um 16 Uhr das offizielle Länderspiel in der Emlichheimer Vechtetalhalle gegen Polen. Tietböhl möchte seinem Team vor der Europameisterschaft, die am 1. April im niederländischen Arnheim beginnt, dabei den letzten Schliff geben. Außerdem wird der Bundestrainer das aktuelle Leistungsniveau seiner Spielerinnen noch einmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Denn von den 14 Spielerinnnen, die am Sonnabendvormittag das erste Mal in der Sporthalle des Stadtring-Gymnasiums trainierten und am Nachmittag ein erstes Trainingsspiel gegen die polnische Auswahl bestreiten, werden nur zwölf zum EM-Kader zählen.

Die Jugendnationalmannschaft aus Polen ist bereits am Freitagmittag in Nordhorn angekommen und hat am Nachmittag bereits die erste Trainingseinheit in der Halle absolviert. „Das ist ein starker Gegner, der uns alles abverlangen wird“, sagte Tietböhl. Zu Beginn des Jahres bereiteten sich beide Teams bereits in Polen zusammen auf die EM-Qualifikation vor. Da konnten beide Mannschaften jeweils einen Sieg für sich verbuchen. Anschließend waren beide Nationen bei ihren Qualifikationsturnieren erfolgreich und lösten die EM-Tickets.

Die Nähe des Spielorts Arnheim hat dafür gesorgt, dass das deutsche Nationalteam zur Vorbereitung seine Zelte in der Grafschaft aufschlägt – und auch ein Länderspiel in der Region absolviert. „Als feststand, dass die letzte Vorbereitung in Nordhorn stattfindet, wurde ich gefragt, ob wir uns beim SCU vorstellen können, ein Länderspiel auszutragen“, berichtet Ulla Timmer.

Punkt für Punkt arbeitete der SCU den vom Volleyball-Verband vorgegebenen Ablaufplan ab. Dabei übernehmen auch die Mitspielerinnen von Pia Timmer aus dem Zweitligateam des SCU vielfältige Aufgaben. So kümmerte sich Alicia Nelson um die Gestaltung des Plakats und der Eintrittskarten, Jolanta Kelner wird die Betreuung ihrer Landsleute übernehmen. Außerdem unterstützt die polnische Zuspielerin Norbert Bußmann als Hallensprecherin. So wird es in der Vechtetalhalle am Sonntag zweisprachig zugehen.