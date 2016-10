Überfall auf Schmuck-Kuriere - Suche nach Tätern läuft

dpa Esslingen. Nach einem Überfall auf zwei Kuriere in Esslingen ist die Polizei weiter auf der Suche nach den Schmuck-Räubern. Die Täter seien noch immer auf der Flucht, so die Polizei. Unklar ist, wie viele Täter an dem Überfall beteiligt waren. Mindestens zwei Männer hatten die Kuriere im Alter von 22 und 55 Jahren am Freitagabend auf einem Firmengelände mit einer Pistole und einem Schlagstock bedroht. Einer der Räuber schlug den älteren Kurier bewusstlos. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Täter entkamen mit Schmuckstücken und Edelmetallen, deren Wert noch unbeziffert ist.