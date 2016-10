Überschwemmung als Übungsobjekt

Nordhorn. Der angenommene Ernstfall, dessen Auswirkungen nach und nach nicht nur das nördliche Münsterland und die holländische Dinkelniederung, sondern auch den Landkreis Grafschaft Bentheim betreffen, ähnelt verblüffend dem Hochwasser, das vom 26. bis zum 30. August 2010 sehr real den Rettungsdiensten schlaflose Nächte beschert hat. Das bestätigt auch Landrat Friedrich Kethorn: „2010 gab es Kommunikationsprobleme“, so Kethorn: „Wir wollen vorbeugen, sodass derartige Defizite nicht wieder auftreten.“ Damals hatte der Landkreis viel zu spät erfahren, dass die Pegel von Vechte und Dinkel in Nordrhein-Westfalen nach schlimmem Starkregen bedrohlich gestiegen waren. In Holland waren Flussdeiche gebrochen, in Samern, Ohne und im Süden Bad Bentheims standen Wohnviertel unter Wasser, bevor die Welle weiter nach Nordhorn und Neuenhaus rollte.

Bei der Übung am Donnerstag ging es darum, dass in Zukunft bei derartigen Ereignissen rechtzeitig Konsequenzen gezogen werden könnten, so Kethorn. Die Übung trage den (passenden) Namen: „Grenzenloser Regen“. Vorbereitet worden war sie gemeinsam von deutschen und niederländischen Fachleuten. Zeitgleich waren deshalb auch an anderen Orten die Katastrophenstäbe zusammengetreten oder hatten sich Fachleute in den angenommenen Ernstfall vertieft: beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Meppen, in der Bezirksregierung Münster oder auch bei den niederländischen Waterschappen Vechtstromen und Rijn en Ijssel. Unterstützt wurden sie dabei von der GPRW (Grenzüberschreitende Plattform für Regionale Wasserwirtschaft), deren Koordinierungsbüro bei der Euregio in Gronau angesiedelt ist. Zudem wurde die Übung im Rahmen des Interreg-Va-Programms von der Europäischen Union und den nationalen Programmpartnern gefördert.

„Alle Beteiligten wussten zu Beginn der Übung nicht, was der Tag bringt“, so Kethorn. Spannend sei für ihn, zu sehen, wie der 25 Mitglieder zählende Katastrophenstab des Landkreises mit etlichen „neuen Gesichtern“ und Vertretern von Bundespolizei, DLRG, Unterer Wasserbehörde, THW, Maltesern, DRK, Feuerwehr und DLRG zusammenarbeite. Kethorn selbst durfte nicht eingreifen: Laut Übungsplan befand er sich im Auslandsurlaub. Das Sagen hatten somit Fachbereichsleiterin Stefanie Geiger und Abteilungsleiter Thomas Heinrich. Neben der Zusammenarbeit in neuer Konstellation ging es auch darum, auszuprobieren, wie schnell der Katastrophenstab seine Arbeit aufnehmen kann, und wie lange es dauert, das vorgehaltene Equipment aufzubauen. Trotz neuer Computer sei das binnen drei Stunden gelungen, so Kethorn. Auch die neue Software habe sich bewährt.

Auswertung soll im November vorgestellt werden

Überwacht wurde der Ablauf im Kreishaus vom Dozenten Jürgen Kettler aus Vechta. Der Katastrophenschutzspezialist und Havarieexperte hat eine Ausbildung an der Akademie für Krisenmanagement absolviert und berät Kommunen und Organisationen. Kettler stellte fest, dass „das erste Mal mit der neuen Technik“ sehr gut gelaufen sei. Auch mit dem Ablauf sei er sehr zufrieden. Wie die Übung insgesamt verlaufen ist und wo es vielleicht noch hakt, wird in wenigen Wochen bekannt gegeben. Die Auswertung erfolgt erneut extern und soll Anfang November vorgestellt werden.