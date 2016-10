Uelsen regelt Entwicklung von Tierhaltungsanlagen

Uelsen. Für Tierhaltungsanlagen, die nach den Regelungen des Bundesbaugesetzes nicht der Landwirtschaft zuzurechnen sind und für die eine Umweltverträglichkeit geprüft werden muss, müssen die Politiker künftig ein Bauleitverfahren durchführen. Eine Tierhaltung ist nach dem Bundesbaugesetz nur dann der Landwirtschaft zuzurechnen, wenn das erforderliche Futter überwiegend auf betriebseigenen – und zugepachteten – Flächen erzeugt werden kann.

Eine Umweltverträglichkeit muss geprüft werden bei Ställen mit mehr als 15.000 Plätzen für Hennen, 30.000 Junghennen, 30.000 Mastgeflügel, 15.000 Truthühnern, 600 Rindern, 500 Kälbern, 1500 Mastschweinen sowie 560 Sauen und Ferkel. Maßgebend sind die Gesamtzahlen den Hofes unter Einbeziehung der vorhandenen Tierzahlen.

Mit dem städtebaulichen Konzept für Tierhaltungsanlegen wollen Politik und Verwaltung der Samtgemeinde Uelsen die notwendigen Voraussetzungen schaffen, damit „ortsansässige Landwirte mit geringer Flächenausstattung die Tierhaltung weiter entwickeln können.“ Dabei sollen aber auch die Entwicklung für Wohnen, Gewerbe und Tourismus sowie die Belange des Landschafts- und naturschutzes berücksichtigt werden.

In der Samtgemeinde Uelsen gibt es konkurrierende Anforderungen für die Entwicklung der Landwirtschaft und des Tourismus, rein räumlich betrachtet beziehen sich die Unterschiede auf die Kerngemeinde Uelsen gegenüber den übrigen Mitgliedsgemeinden. Am markantesten zeigt sich dies bei den Abstandsflächen zu vorhenden und geplanten Siedlungsbereichen. In der Samtgemeinde Uelsen gilt hier ein Mindestabstand von 200 Metern, in der Kerngemeinde Uelsen sind hier mindestens 400 Meter einzuhalten. Zudem ist für die Kerngemeinde Uelsen ein Plangebiet auf 10.000 Qudratmeter begrenzt.

Eine Bauleitplanung soll nur für landwirtschaftliche Betriebe mit familiärem Hintergrund eingeleitet werden. Dazu muss der Betrieb „auf Dauer angelegt und zukunftsfähig“ sowie „eine Hofnachfolge über den Planungshorizont hinaus gesichert sein“. Zudem muss der Hauptsitz des Betriebes in der jeweiligen Mitgliedsgemeinde liegen. Priviligierte Anlagen örtlicher Landwirte sollen von den Neuregelungen nicht betroffen sein.

„Wir wollen schon Einfluss nehmen, wer, was, wo baut“, betont CDU-Fraktionssprecher Lambertus Waning aus Itterbeck und bezeichnet die beschlossenen Regelungen als Kompromiss zwischen den Anforderungen der Landwirtschaft und den Wünschen der Bevölkerung. Für die SPD erklärt Jürgen Balderhaar, dass seine Fraktion dem Konzept zustimmt, moniert aber eine aus seiner Sicht zu späte Beteiligung der Verbände. Zudem werde mit dem Konzept zu den Tierhaltungsanlagen das Problem der Belastung von Grund- und Oberflächengewässer nicht gelöst.

Für die UWG spricht sich Geert Vrielmann gegen das städtebauliche Konzept aus. Zum einen werde nicht deutlich in welcher besonderen Situation man sich mit der erreichten Viehdichte befinde und zum anderen habe man bei der Vorbereitung und Beratung des Konzeptes für „viel zu wenig Transparenz“ gesorgt. Es habe dazu auch keine Bürgerversammlung gegeben.