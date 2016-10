Ulmer Basketballer siegen im Eurocup - 87:82 gegen Ljubljana

Mehr aus diesem Ressort

Der Rekordmeister aus dem hohen Norden steht zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze. Einer der schärfsten Verfolger ist der aktuelle Titelträger aus Mannheim.

Die EWE Baskets Oldenburg haben zum Auftakt der Basketball-Champions-League in letzter Sekunde beim lettischen Club BK Ventspils gewonnen. Der Bundesligist siegte dank eines verwandelten Wurfes von Routinier Rickey Paulding 0,5 Sekunden vor der Schlusssirene mit 77:76 (31:28).

Andrea Petkovic steht als einzige Deutsche im Viertelfinale des Tennis-Turniers von Luxemburg. Auf Erfolgskurs ist in Moskau auch Julia Görges. Hingegen mussten Sabine Lisicki und Mona Barthel am Mittwoch Niederlagen in Luxemburg einstecken.