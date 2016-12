Umbau der Grundschule Quendorf abgeschlossen

Quendorf. Ein klares Bekenntnis zum Grundschulstandort in Quendorf hat die Schüttorfer Samtgemeinde abgegeben – in Worten und Taten. „Wir haben wichtige Investitionen für die Zukunftsfähigkeit der Schule getätigt“, betonte Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus bei der Vorstellung der Baumaßnahmen, die in der Grundschule in diesem Jahr vorgenommen worden sind. Insgesamt wurden rund 350.000 Euro in Räumlichkeiten und Infrastruktur investiert. Architekt Hans Wenning berichtete über Einzelheiten der Um- und Erweiterungsarbeiten. So wurden in der Schule ein Rektor- und Sekretariatszimmer geschaffen. Außerdem wurden die Lehrertoiletten, die zuvor aus einer Unisex-Toilette bestanden hatte, erweitert, ein Behinderten-WC inklusive Dusche eingebaut und neue Räume für die individuelle Betreuung geschaffen. Insgesamt wurde eine neue Fläche von 88,5 Quadratmetern geschaffen. „Bei einer Bausumme von 350.000 Euro klingt das Flächenmaß nicht hoch. Aber es ist auch viel Geld in die vorhandene Infrastruktur der Schule geflossen“, sagte Wenning. So wurden unter anderem das ganze System der Informationstechnik erneuert und eine neue Brandschutztür eingebaut. Auch in Sachen Lärmreduzierung wurden Maßnahmen ergriffen.

Nötig geworden waren die umfangreichen Arbeiten auch durch einen Investitionsstau, den es in den vergangenen beiden Jahrzehnten gegeben hatte. Der war nach Aussage von Quendorfs Bürgermeister Hermann Rademaker teilweise auch intern begründet: Aus der Sorge heraus, mit der Beantragung von Geldern für eine Sanierung, das Fass einer möglichen Schließung des Schulstandortes in der Samtgemeinde aufzumachen.

Denn die Zukunft der Schule war längst nicht immer gesichert. Noch 2014 gab es angesichts der Höhe der Renovierungskosten und des demografischen Wandels große Diskussionen darüber, ob die Schule auch weiterhin Bestand haben werde. Beim Pressegespräch zeigten sich Samtgemeinde, Gemeinde und Schulleitung hoch erfreut über die neuen Möglichkeiten. „Wir sind der Samtgemeinde sehr dankbar, dass es mit dem Anbau geklappt hat. Das erleichtert unsere Arbeit sehr“, betonte Schulleiter Peter Jansen.

Die Grundschule kann seit Jahren wachsende Schülerzahlen verzeichnen. In diesem Schuljahr werden in dem eingliedrigen Klassensystem 89 Schüler unterrichtet. Die kommen nicht nur aus Quendorf, sondern auch aus Isterberg und den nördlichen Randbereichen der Stadt Schüttorf. Fünf Lehrer, zwei Förderschullehrer, sieben pädagogische Mitarbeiter und fünf Unterrichtsbegleiter sind aktuell in der Schule tätig. „Früher gab es hier nur zwei Klassenräume“, blickte Rademaker zurück.

Seit neun Jahren arbeitet die Schule im Rahmen der Inklusion auch im integrativen Bereich. Derzeit werden fünf Kinder mit geistiger Behinderung unterrichtet und auch ergotherapeutisch und logopädisch gefördert. „Gerade für diese Arbeit ist jeder zusätzliche Raum wichtig“, hebt Janssen hervor.

Kommt noch eine Schulmensa?

Während der Baumaßnahmen, die zu Ostern begannen, mussten Schüler und Baufirmen Kompromisse machen. Denn der Umbau wurde während des laufenden Schulbetriebs durchgeführt. Zu den investierten Geldern werden in nicht so ferner Zukunft noch weitere folgen müssen. Denn der Investitionsstau der konnte gerade im energetischen Bereich noch nicht abgebaut werden. Außerdem steht die Frage einer Schulmensa im Raum. Aktuell gibt es eine Kooperation mit der benachbarten Tagespflegeeinrichtung der „AWO“. „Das ist aber keine Dauerlösung. Wir wissen, dass wir uns auch mit dem Thema beschäftigen müssen“, sagte Windhaus, der mit dem neuen Rat im kommenden Jahr alle Schulen in der Samtgemeinde unter die Lupe nehmen möchte.

Für die Schule in Quendorf ist das kommende Jahr auf jeden Fall etwas Besonderes. Ein erster Schulstandort in der Gemeinde wurde bereits 1767 urkundlich erwähnt. Zum 250-jährigen Jubiläum soll es am 17. Mai 2017 ein großes Schulfest geben.