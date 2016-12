Umfrage: AfD legt bei Sonntagsfrage deutlich zu

Die AfD kann in einer neuen Umfrage in der Wählergunst deutlich zulegen. Bei dem nach dem Terroranschlag in Berlin durchgeführten aktuellen Insa-Meinungstrend kommen die Rechtspopulisten auf 15,5 Prozent, wie die „Bild“-Zeitung (Samstag) berichtet.