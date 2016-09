Umfrage: Gefällt Ihnen der Niedersachsen-Slogan?

Nordhorn. Die rot-grüne Landesregierung hat den neuen Slogan am Dienstag in ihrer Kabinettssitzung beschlossen. Nun wirbt das Land für sich mit „Niedersachsen. Klar.“ Der Spruch sei „denkbar kurz und schon deswegen aufmerksamkeitsstark“, heißt es aus der Niedersächsischen Staatskanzlei. Typisch norddeutsch würde so der Bezug zum klaren Himmel, dem weiten Land und den bodenständigen Menschen in Niedersachsen hergestellt. Alles kurz und knapp in einem Wort auf den Punkt gebracht.

