Umfrage: Niederländer aus der Grafschaft zur Wahl

28 Parteien treten am Mittwoch in den Niederlanden bei der Wahl der Zweiten Kammer an: Fünf Niederländer, die eng mit der Grafschaft verwoben sind, wollen mitbestimmen, wer ihr Land regiert.

„Wir geben viel Geld an die EU, bekommen aber sehr wenig zurück. Wir geben Milliarden an Griechenland, haben aber gleichzeitig bei uns viel Armut, vor allem Ältere sind betroffen. “ Budd Ham Foto: Frauke Schulte-Sutrum

„Europa sollte stärker zusammenhalten. Einen ,Nexit’ halte ich für unwahrscheinlich. Bei den Wahlen am 15. März könnten die Christdemokraten wieder an Stärke gewinnen.“ Ellen Timmerman Foto: Werner Westdörp

Am 15. März haben die Niederländer die Wahl: Wer soll ihr Land regieren Hier sind Wahlkampfplakate in Denekamp an der Ootmarsumse Straat zu sehen. Foto: Werner Westdörp

Nordhorn. „Die Wahl wird spannend“, finden die fünf Niederländer, die bei einer GN-Umfrage zur Wahl der Zweiten Kammer teilgenommen haben. Die fünf sind: Ellen Timmerman, Galeristin aus Bad Bentheim, sie arbeitet als Dozentin in Almelo und Doetinchem, Imre Groß, Rentner aus Enschede/Schüttorf, Ine Hardt, Koordinatorin an der niederländischen Schule NTC De Brug in Gildehaus, Budd Hamm, Crossmedia-Berater aus Den Haag/Gildehaus und Pim van der Wal aus Emmeloord/Gronau, der als Grafikdesigner in Nordhorn arbeitet. Alle wohnen zwar mittlerweile in Deutschland, sind aber noch stets mit ihrer Heimat verbunden, sei es durch Familie oder Arbeit.

Video Umfrage zur Holland-Wahl: Pim van der Wal

Am Mittwoch wollen sie alle ihre Stimme abgeben und mitbestimmen, wer ihr Land regieren soll. Die meisten gehen davon aus, dass der bisherige Ministerpräsident Mark Rutte wieder das Rennen machen wird – glücklich wären sie mit diesem Ausgang aber nicht unbedingt. „Es muss sich etwas ändern“, fordern zum Beispiel Imre Groß und Budd Ham. Sie wollen vor allem mehr Gerechtigkeit auf sozialer und finanzieller Ebene – und eine Änderung der Integrationspolitik: Flüchtlingen aus Kriegsgebieten, die wirklich aus Not aus ihrer Heimat geflohen sind, sollte in jedem Fall geholfen werden. Wirtschaftsflüchtlingen sollte hingegen in den Niederlanden keine Hilfe zustehen.

Video Umfrage zur Holland-Wahl: Imre Groß 28 Parteien treten am Mittwoch in den Niederlanden bei der Wahl der Zweiten Kamer an: Fünf Niederländer, die alle eng mit der Grafschaft verwoben sind, wollen mitbestimmen, wer ihr Land regiert. Die GN haben sie zu ihrer Meinung befragt. Hier: Imre Groß.

Dass der Populist Geert Wilders die meisten Stimmen erhalten könnte, halten die Umfrage-Teilnehmer für fragwürdig. „Und selbst wenn: Keine der anderen Parteien will mit ihm zusammenarbeiten“, sagt Budd Ham. Pim van der Wal ergänzt: „Ich weiß auch gar nicht, was er mit seiner Politik erreichen will. Wir leben nun mal in einer großen Welt, in der man die Grenzen nicht einfach dicht machen kann. ,Holland First‘ ist nicht die richtige Art.“

Video Umfrage zur Holland-Wahl: Ine Hardt 28 Parteien treten am Mittwoch in den Niederlanden bei der Wahl der Zweiten Kamer an: Fünf Niederländer, die alle eng mit der Grafschaft verwoben sind, wollen mitbestimmen, wer ihr Land regiert. Die GN haben sie zu ihrer Meinung befragt. Hier: Ine Hardt.

Ellen Timmerman befürwortet ein starkes Europa und fordert andere auf, positiv in die Zukunft zu blicken: „Es wird getan, als ob die Niederlande am Abgrund stehen – dabei sind wir eines der reichsten Länder mit einer guten Wirtschaft und einem guten Sozialsystem.“ Dennoch sollte das Thema „Arbeit“ dringend von der Politik in Angriff genommen werden, da viele Arbeitnehmer häufig nur noch unbefristete Arbeitsverträge angeboten bekommen.

Video Umfrage zur Holland-Wahl: Ellen Timmerman 28 Parteien treten am Mittwoch in den Niederlanden bei der Wahl der Zweiten Kamer an: Fünf Niederländer, die alle eng mit der Grafschaft verwoben sind, wollen mitbestimmen, wer ihr Land regiert. Die GN haben sie zu ihrer Meinung befragt. Hier: Ellen Timmerman.

Ine Hardt wohnt seit 30 Jahren in Gildehaus. Die vergangenen Male ist sie in den Niederlanden nicht zur Wahl gegangen – dieses Mal wird sie gehen: „Ich wähle vor allem aus beruflichen Gründen und hoffe, dass es mit meiner Stimme für die Partei D66 wieder finanzielle Unterstützung für niederländische Schulen im Ausland geben wird.“ Die Regierung unter Mark Rutte hatte alle Gelder nach und nach gekürzt.

Video Umfrage zur Holland-Wahl: Budd Ham 28 Parteien treten am Mittwoch in den Niederlanden bei der Wahl der Zweiten Kamer an: Fünf Niederländer, die alle eng mit der Grafschaft verwoben sind, wollen mitbestimmen, wer ihr Land regiert. Die GN haben sie zu ihrer Meinung befragt. Hier: Budd Ham.

Was die Grenzbürgermeister dazu denken, lesen Sie Dienstag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.