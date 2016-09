Umfrage: Wollen Jugendliche Mainstream sein?

Für 14- bis 17-Jährige sei es wichtig, so zu sein wie „alle anderen“. Der Begriff Mainstream falle immer wieder, wenn sich Jugendliche selbst beschreiben, und sei schon lange kein Schimpfwort mehr. Zu diesem Ergebnis ist die Sinus-Studie 2016 gekommen. Im Rahmen dieser Studie wurden 72 Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren in ausführlichen Interviews befragt. Und wie stehen die Jugendlichen in der Grafschaft Bentheim zu diesem Thema? Würden sie sich selbst auch als Mainstream bezeichnen?

Naomi und Mascha, 16 Jahre alt, & Sina, 18 Jahre alt, aus Bad Bentheim sind sich einig:

„Ich finde, jeder sollte seinen eigenen Interessen folgen, egal was andere sagen. Ich finde es gut, seinen eigenen Stil zu entwickeln – das man das zeigt, was man selbst schön findet.“

„Ich ziehe das an, was mir gefällt. Zwar ist es nur im Laden, weil alle es haben wollen, aber ich hole es mir nur, wenn es mir gefällt. Es ist schade, wenn alle das Gleiche tragen und es wird auch immer mehr als cool angesehen, wenn man anders ist.“

Leonie, 16 Jahre alt, aus Nordhorn:

„Mainstream heißt für mich, dass du im Strom mitschwimmst – eine gewisse Angepasstheit. Deswegen finde ich es spannender dagegen zu schwimmen. Das Problem am Mainstream-Sein ist, dass man nicht so in die Gesellschaft integriert ist, wenn man sich dem wiedersetzt. Das muss nicht so sein, aber diese Erfahrung habe ich gemacht. Was ich noch schwierig finde ist, dass der Begriff Mainstream nicht klar definiert ist und man sich immer fragt, wer entscheidet was Mainstream ist – zumindest stellt sich mir immer wieder diese Frage.“

Niklas, 16 Jahre alt, aus Nordhorn:

„Ich achte schon darauf, was andere für Klamotten anziehen, was sie für Handys haben und was ihre Interessen sind. Aber ich versuche nicht, die Leute zu kopieren. Ich denke, es ist notwendig, Mainstream zu sein, um herauszufinden, was einem liegt und was die eigenen Interessen sind. Ich denke, dass ich meine gefunden habe. Trotzdem ist es mir wichtig, was andere Leute von mir denken.“

Justin, 15 Jahre alt, aus Wietmarschen:

„Ja, ich denke, es ist wichtig so zu sein wie alle anderen. Man muss halt heutzutage immer ein neues Handy und neue Klamotten haben. Wenn man andere Klamotten hat, sieht man gleich ,anders‘ aus.“

Jan Malte, 17 Jahre alt, aus Nordhorn:

„Ich würde sagen, was Markenklamotten oder Handys angeht wollen alle immer das Neuste haben – aber jeder dann doch individuell mit einer Gruppe von Leuten. Und es ist halt der Stil, dass man jeden Trend mitmachen möchte, aber man dann merkt, dass nicht jeder Trend zu einem passt.“

Chantal, 14 Jahre alt, aus Nordhorn:

„Bei mir ist das nicht so, bei anderen schon. Wenn ich mit Freundinnen in der Stadt bin, sitzen die viel am Handy, auch wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Auch sonst haben wir nicht so denselben Geschmack.“

Jonas, 13 Jahre alt, aus Wietmarschen:

„Ja, ich würde mich als Mainstream bezeichnen. Wenn andere ein neueres und besseres Handy bekommen, möchte ich auch eins haben. Wenn andere zum Beispiel ein Samsung S7 bekommen, möchte ich das auch, wenn sie ein älteres Modell bekommen – eher nicht.“