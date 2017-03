Umgebaut und renoviert: Jugendhaus wiedereröffnet

Gildehaus. Vier Monate dauerte der Umbau des Unabhängigen Jugendhauses (UJH) an der reformierten Kirche in Gildehaus. Neun Jahre lang hat die Gemeinde dafür gesammelt. 135.000 Euro verschlangen Ein- und Umbauten. Weitere 10.000 Euro wurden in die Einrichtung investiert. Ohne das Netzwerk mit dem Eylardus-Werk, der Grund- und Hauptschule in Gildehaus und der Gildehauser Kirchengemeinde wäre das nicht möglich gewesen.

Früherer Kriechkeller

Pastor Lütger Voget hat vor 20 Jahren den neugestalteten Raum mit Küche, Billardtisch, Kicker und Computern noch als Kriechkeller erlebt. „Schubkarre für Schubkarre wurde dieser Raum damals wochenlang freigeschaufelt“ sagte Voget bei der Wiedereröffnung des Jugendhauses am Sonntag. Sein Dank galt den vielen helfenden Händen und den Nachbarn für die Geduld bei der letzten Renovierung: „Ihr habt Dreck und Lärm ausgehalten. Ihr habt das komische Dixieklo vier Monate ausgehalten.“

Dank für die Hilfe

Heike Wellen, die als guter Geist des Hauses unermüdlich die Staubwolken gezähmt hatte, erhielt einen Blumenstrauß von Voget. Auch Kirchbaumeister Berthold Wilmink wurde für seinen Einsatz mit einem Gutschein für ein Essen mit seiner Frau Antje, Jugendreferentin des Hauses seit 2014, belohnt. „Ich kenne die Räume seit 40 Jahren. Eine Renovierung und der Umbau wurden dringend Zeit“, so Berthold Wilmink. Auch Antje Wilmink verknüpfte mit dem Jugendhaus eigene Erinnerungen, darunter schwarz bemalte Eierkartons zur Schalldämmung. Besonders herzlich begrüßte sie die Teamer – darunter fünf frisch gebackene Teamcard-Besitzer – welche die Jugendarbeit unterstützen werden. Teamer Jaap Heining zeigte sich besonders begeistert: „Das Jugendhaus, wie es jetzt geworden ist, ist das Schönste in Deutschland.“

Computer für die Jugendlichen

Danica Baldauf, die 2014 als hauptamtliche Sozialpädagogin einstieg, verwies darauf, dass das Paritätische Jugendwerk die Anschaffung der Computer ermöglicht habe. Über einen weiteren technischen Zuwachs dürfen sich die Konfirmanden demnächst freuen: Architekt Ralf Berenzen (Middelberg Venhaus Architekten GmbH Schüttorf) hatte mit den Handwerkern gesammelt, damit ein Beamer für die Jugendlichen angeschafft werden kann. „Wir haben circa 200 Wasserkisten bei dieser Baumaßnahme von A nach B getragen. Das ist nur ein Zeichen für die Arbeitskraft vieler Menschen“, fasste Berenzen die Leistung in eine greifbare Zahl zusammen.

Neugierige Besucher

Auch die zahlreichen Besucher waren neugierig, was sich verändert hat. „Es ist offen und hell geworden“, freute sich Friedel Bonte, Kirchenratsmitglied. Heidrun Bonte freute sich mit ihren Kindern auf den Neustart der Kurse. „Die Station mit den Computern ist neu. Es ist auch schön, dass die alte Kirchenbank am Billardtisch erhalten blieb“, meinte sie.

Die neuen Angebote für Kinder und Jugendliche starten am heutigen Dienstag um 15.30 Uhr.