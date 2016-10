UN: IS nutzt im Irak Familien als menschliche Schutzschilde

dpa Genf. Um die Offensive irakischer Sicherheitskräfte auf Mossul aufzuhalten, soll die Terrormiliz IS nach Angaben der UN Hunderte Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“ missbrauchen. Man sei darüber sehr besorgt, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Rad al-Hussein. Sein Büro habe Informationen erhalten, wonach IS-Kräfte zu diesem Zweck 200 Familien aus dem Dorf Samalia gezwungen hätten, in die IS-Hochburg Mossul zu gehen. Weiter 350 Familien seien aus einem Vorort nach Mossul gekommen. Zudem prüfe man Berichte, wonach IS-Terroristen in einem Dorf bei Mossul 40 Zivilisten erschossen haben sollen.