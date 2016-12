Unbekannte beschmieren Gebäude in Neuenhaus

Unbekannte haben in der Nacht zum 25. Dezember mehrere Gebäude in Neuenhaus mit Farbe beschmiert. Zeugen werden gesucht.

Zahlreiche Gebäude in Neuenhaus wurden am Weihnachtswochenende beschmiert. Foto: Christian Schock

Neuenhaus: Alles andere als eine schöne Überraschung erlebten vor zwei Tagen viele Neuenhauser. Unbekannte haben zahlreiche Privathäuser und Supermärkte mit Graffiti besprüht.



gn Neuenhaus. In der Nacht zum Ersten Weihnachtstag sind in der Innenstadt von Neuenhaus zahlreiche Häuser durch Farbschmierereien verunstaltet worden. „Die bislang unbekannten Täter hatten es dabei offenbar vor allem auf Häuser an der Hauptstraße, an der Marktstraße und an der Veldhauser Straße abgesehen“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Wie viele Gebäude tatsächlich betroffen sind und wie hoch der Sachschaden ist, steht aktuell noch nicht fest. Außerdem wird zur Zeit geprüft, ob ein Zusammenhang zu den zahlreichen Schmierereien der vergangenen Wochen besteht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.