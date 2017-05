Unbekannte stehlen drei Bienenvölker

gn Emsbüren. Im Lescheder Keienvenn bei Emsbüren sind in der Zeit zwischen Freitag, 21. April, und Sonntag, 30. April, drei Bienenvölker mit Bienenkästen gestohlen worden. Bei den entwendeten Bienenkästen handelt es sich um sogenannte „Segeberger Magazine“ in grüner Farbe. Der Bienenstandort befindet sich in der Nähe von „Brelohs Pool“.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beziehungsweise auf die ungewöhnliche Beute geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emsbüren unter der Telefonnummer 05903 214 in Verbindung zu setzen.

Artikel zum Thema Diebe stehlen acht Bienenvölker bei Hoogstede