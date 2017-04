Unbekannte überfallen Fahrradfahrer in Neuenhaus

gn Neuenhaus. Drei unbekannte Männer haben am vergangenen Sonntag einen Radfahrer in Neuenhaus überfallen. Wie die Polizei am Dienstag meldete, fuhr der 38-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Lager Straße. Gegen 20 Uhr wurde er vom Fahrrad gestoßen und von einer der drei Personen getreten. Aus seiner Jackentasche entrissen ihm die Täter 70 Euro. Die drei Männer konnten unerkannt flüchten, das Opfer wurde leicht verletzt. Täterhinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter Telefon 05943 92000 entgegen.

