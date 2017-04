Unbekannte werfen Brandsätze gegen Moschee in Weil am Rhein

dpa Weil am Rhein. Unbekannte haben in Weil am Rhein einen Anschlag auf den örtlichen Türkisch-Islamischen Kulturverein verübt. Sie warfen mehrere Brandsätze gegen das als Moschee genutzte Vereinsgebäude, teilte die Polizei mit. Es wurden Fensterscheiben beschädigt, die Brandsätze gelangten jedoch nicht ins Innere des Gebäudes. Zu einem größeren Feuer kam es den Angaben zufolge nicht, der Sachschaden wurde von der Polizei als gering eingestuft. Die für den Staatsschutz zuständige Staatsanwaltschaft Karlsruhe habe den Fall übernommen, sagte ein Sprecher.