Unbekannter Arbeitsmarkt jenseits der Grenze

In der Grafschaft herrscht beinahe Vollbeschäftigung, in der holländischen Grenzregion liegt die Arbeitslosigkeit bei über zehn Prozent. Kathrin Zandman hilft Niederländern, in Deutschland nach einem Job zu suchen.

Nordhorn. Zeigt ein Holländer auf Jobsuche bei der niederländischen Arbeitsagentur Interesse, in Deutschland zu arbeiten, wird das grenzüberschreitende Vermittlerteam der Grafschafter Arbeitsagentur eingeschaltet. Zu diesem gehört Kathrin Zandman. In den Beratungsgesprächen, die sie vor allem in Coevorden führt, stellt sie oft fest: „Vor allem das Unbekannte macht vielen Bewerbern große Angst.“ Sie würden sich zwar generell für eine Karriere in der Grafschaft interessieren, der deutsche Arbeitsmarkt sei für sie aber ein Buch mit sieben Siegeln. Dem wirkt die Arbeitsvermittlerin entgegen, indem sie genau erklärt, welche Berufe momentan gesucht werden.

„Es gibt große Unterschiede diesseits und jenseits der Grenze“, erzählt Zandman. Während zum Beispiel in der Bundesrepublik Pflegekräfte und Erzieher gefragt sind, gebe es in den Niederlanden ein Überangebot. „Pflegekraft ist zudem nicht gleich Pflegekraft“, betont sie. So müssten zunächst Berufsabschlüsse auf Gleichwertigkeit geprüft werden. Teils seien auch Nachschulungen nötig.

Auch in anderer Hinsicht hakt es. Vor allem Hausbesitzer, die ihr Eigenheim noch abbezahlen, muss sie oft enttäuschen. „In den Niederlanden lassen sich Hauszinsen von der Steuer absetzen, in der Bundesrepublik nicht. Einige können sich das Arbeiten in Deutschland deshalb schlicht nicht leisten“, sagt sie. Ein Dämpfer sei für einige Interessenten auch, dass Fahrtkosten zur Arbeit nicht immer von deutschen Firmen übernommen werden.

„Einen Aha-Moment erleben hingegen immer wieder Eltern“, sagt Zandman. Denn: In Deutschland ist das Kindergeld drei Mal so hoch wie im Nachbarland. „Gerade für Eltern mit mehreren Kindern kann es sich lohnen, in der Grafschaft zu arbeiten.“

