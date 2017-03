Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Kind am Dienstag in Nordhorn leicht verletzt worden. Der Verursacher fuhr einfach weiter, während ein anderer Mann vorbildlich reagierte.

Unbekannter fährt Schulkind an und flieht

gn Nordhorn. Ein bislang unbekannter Autofahrer eines dunklen Fahrzeugs hat am Dienstag gegen 13.20 Uhr auf der Jahnstraße in Nordhorn ein Schulkind angefahren und es dadurch leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer war auf der Jahnstraße in Richtung Bahnhofsstraße unterwegs und überholte einen vor ihm fahrenden Bus. Nach dem Überholen scherte der Autofahrer stark nach rechts ein, um auf eine rechtsliegende Hofeinfahrt zu gelangen.

Dabei übersah er nach Polizeiangaben ein vor dem Bus fahrenden Schüler auf einem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Schüler stürzte und das Fahrrad beschädigt wurde. „Der Autofahrer floh von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Schüler zu kümmern“, sagte ein Polizeisprecher.

Der Busfahrer kümmerte sich um den verletzten Jungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, und der Busfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.