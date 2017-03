Ein Mann hat am Montagabend einen Netto-Markt in Nordhorn überfallen. Der Täter konnte fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannter überfällt Supermarkt in Nordhorn

Video Nordhorner Netto-Markt überfallen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: In Nordhorn wurde gestern Abend der Netto-Markt am Gildehauser Weg überfallen

gn Nordhorn. Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend gegen 20.55 Uhr den Netto-Markt am Gildehauser Weg in Nordhorn überfallen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte der Täter kurz vor Ladenschluss den Lebensmittelmarkt betreten und im Kassenbereich die beiden Angestellten bedroht. „Er forderte die beiden Angestellten auf, sich auf den Boden zu legen, dabei setzte der Täter Pfefferspray ein“, heißt es im Polizeibericht.

Aus einer der Kassen raubte der Mann den kompletten Kasseneinsatz mit den Tageseinnahmen. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Der Täter war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hatte eine schlanke Figur. Er trug eine dunkle Maskierung vor dem Gesicht und war bekleidet mit einer schwarzen Jeans und einem schwarzen Pullover. Weiterhin trug er schwarze Schuhe mit weißer Sohle, eventuell mit roten Applikationen. Der Mann sprach laut Polizeibeschreibung Deutsch mit Akzent. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.