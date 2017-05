Und es war Sommer - 30-Grad-Marke geknackt

dpa Offenbach. Die 30-Grad-Marke ist geknackt: Der Deutsche Wetterdienst hat den bisher heißesten Tag im Jahr gemessen. Besonders die Thermometer am Main und am Rhein zeigten Temperaturen von bis zu 30,1 Grad. Der höchste Wert wurde laut Messung um 16 Uhr bei der Wetterstation in Geilenkirchen bei Aachen festgestellt: 30,1 Grad. Trier und Saarbrücken kamen demnach auf 30 Grad, dicht gefolgt von Borken, Rheinstetten, Bad Kreuznach, Köln und Karlsruhe. Das Wochenende soll laut Vorhersage der Experten allerdings wieder kühler werden.